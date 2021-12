Teatro, música e espectáculos de maxia para as festas en Cee

··· Unha das citas máis esperadas do Nadal é a visita dos Reis Magos de Oriente, que chegarán a Cee o día 5 de xaneiro e serán recibidos ás 17.00 horas no Museo Fernando Blanco. Despois de saudar a todos os nenos e nenas Melchor, Gaspar e Baltasar percorrerán as rúas da capital municipal.

··· A tradicional cabalgata pasará polas rúas Domingo Antonio de Andrade, Praza das Palmeras, Avenida Fernando Blanco, Avenida Fisterra, Pontevedra, Estatuto de Autonomía, Independencia, Avenida Lino Rodríguez Madero, Praza Ketty Quintanas, Europa e Praza da Constitución.

··· Dende o Concello informan que será de uso obrigatorio o emprego de máscara para asistir a todas as actividades e recoméndase que, na medida do posible, se eviten as aglomeracións co fin de previr e evitar novos contaxios e garanter un Nadal seguro.