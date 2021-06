Teatro, música e maxia para amenizar o verán en Vimianzo

Vimianzo. O Concello presentou esta mañá o Vimiansol, a programación cultural para este verán, repleta de espectáculos de teatro, circenses, maxia, humor e música, que foi presentada pola alcaldesa, Mónica Rodríguez; as concelleiras de Cultura, Rosa Blanco, e Benestar Social, María José Pose, e a técnica de Cultura, Nieves Lema.

Polo municipio pasarán algunhas das máis importantes compañías do momento con espectáculos como DistanS de VoleTemps (24 de xullo), ganador do premio FETEN, de catro premios do Circo Andaluz e o Lorca, e Rock Cirk de Rolabola (14 de agosto), compañía recoñecida co Premio Nacional de Circo.

No Vimiansol haberá cabida tamén para a música coa vimiancesa Irma Macías, vocalista de Luar na Lubre, acompañada de Bieito Romero. O 7 de agosto ofrecerá un concerto O Sonoro Maxín, os abandeirados da cumbia e da festa galega, uns dos grupos máis populares cun repertorio cheo de éxitos, e o Sr Lili achegará a Vimianzo a súa Discocleta unha cabina de “pinchadiscos” ao estilo dos anos 70 para gozar coas melodías populares (17 de xullo).

A maxia chegará da man do mago Dani García, que presentará Don Gelati, namentras que a gala de mulleres Cirqueiras xuntará a varias das máis destacadas artistas de circo do país e os seus malabares, acrobacias aéreas e equilibrios imposibles. As Noites de Cine na Rúa volven á praza do Concello e acollerán a estrea do filme Cuñados, comedia de enredos protagonizada por Xosé A. Touriñán, Miguel de Lira e Federico Pérez. Unha das novidades do programa será un xogo de escapismo no castelo de Vimianzo na noite do 6 agosto, na que os participantes vivirán unha experiencia única e cargada de adrenalina. Vimiansol pechará o 21 e o 28 de agosto cos novos espectáculos Abracadaver, de Assircopatas, e a proposta humorística de Circo Chosco.

As entradas para todos os espectáculos serán de balde, pero haberá que reservar praza na billeteira da Casa da Cultura de luns a venres de 9.00 a 14.00 horas.