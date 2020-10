Terra Atlántica analizará as perspectivas de futuro na xornada ‘Novos retos’

Baio. A marca territorio Costa da Morte Terra Atlántica organiza o xoves, día 29 de outubro, a xornada Novos retos para analizar as perspectivas de futuro. Desenvolverase no centro sociocultural de Baio (Zas), a partir das 19.30 horas. Nela abordaranse conxuntamente os retos estratéxicos da marca e as posibilidades de colaboración das empresas para alcanzalos. Presentaranse distintos programas para acadar de maneira conxunta e baixo o paraugas da marca os obxectivos e metas das entidades integrantes. No contexto actual “agora máis que nunca, a suma de esforzos pode marcar a diferenza á hora de asumir novos desafíos e superar a coxuntura actual con fortaleza”, aseguran dende o GDR Costa da Morte. Os interesados poden obter máis información sobre a xornada chamandao ao número de teléfono 680 728324. M. LAVANDEIRA