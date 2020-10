Terra Atlántica propón tres programas para dar visibilidade ás marcas

Baio. A marca Terra Atlántica ofrece a posta en marcha de tres programas para impulsar a visibilidade e o negocio das entidades asociadas, que se deron a coñecer na xornada Novos retos, celebrada en Baio (Zas).

Un deles sería o programa Saborea Terra Atlántica, dirixido a entidades do sector primario e asociadas á venda de produto, así como a empresas de hostalaría e restauración. Consistiría na dinamización do produto da terra-mar, concursos de receitas populares e tapas, feiras ou foros que conxuguen o patrimonio inmaterial coa tradición gastronómica ou a difusión dixital coa colaboración de persoas recoñecidas no sector.

Estaría complementado con Respira Terra Atlántica, centrado en empresas que presten servizos para o sector terciario, así como as asociadas ao sector turístico. Incluiría actividades de turismo activo ou a ideación da Semana Terra Atlántica, que combinaría temáticas de turismo, deporte e patrimonio.

Pola súa banda, o comercio e o sector servizos contarían co programa Terra Atlántica Aberta, para reforzar o consumo de produtos e servizos na Costa da Morte por parte da poboación da zona. Incluiría convenios cos concellos e a posta en marcha de fórmulas de xestión e apoio para dotarse dun servizo de información e asesoramento. M. L.