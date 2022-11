Traballadores de Xeal rexeitan a supresión do servizo de practicaxe

Traballadores e traballadoras de Xeal, apoiados por veciños da comarca, concentráronse este xoves diante das oficinas de Portos de Galiza en Corcubión en rexeitamento á supresión do servizo de practicaxe e o traslado da grúa do porto de Brens, así como para reclamar futuro industrial e emprego na comarca.

A decisión da Xunta, administración da que dependen os portos de Corcubión, Corme, Laxe e Cee, “de recortar á metade os custes do servizo ten provocado que a licitación quede deserta. Isto supón un duro golpe á continuidade das fábricas de ferroaliaxes, xa que contar co práctico e a súa tripulación é preceptivo para que os barcos que chegan coa materia prima e os que levan o produto elaborado poidan entrar e saír do porto”, afirman.

Na protesta, o presidente do comité, Alfonso Mouzo, advertiu que Xeal “podería aproveitar esta circunstancia para facer inviábeis as fábricas acolléndose a escusa dos altos custes do transporte das materias primas por estrada, que se dispararían”. Ademais, engadiu, “para rematar con calquera posibilidade de actividade no noso porto, tamén se vai trasladar a grúa de Brens ao Porto Exterior da Coruña”

O comité acordou tamén solicitar o apoio das corporacións locais de toda a comarca mediante a presentación de mocións para a súa votación nos plenos municipais.