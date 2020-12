Trasladan as mobilizacións á porta da fábrica de Xeal

CEE. O comité de Xeal acordou mudar o lugar das concentracións semanais e, a partir deste venres, día 4, e mentres duren as restricións perimetrais pola incidencia da COVID, as protestas faranas todos os venres na porta da fábrica de Brens ás 17.15 horas. Asemade, o comité decidiu repartir preto de 10.000 € do lote de Nadal en vales de 30 euros para que os traballadores gasten no comercio local e a hostalería local. Con esta medida o persoal quere colaborar co sector ante a crítica situación que atravesa por mor das restriccións e a crise derivada da pandemia. Lembran que o lote de Nadal “non é un regalo da compañía, senón un concepto que se detrae da nómina”. J. M.