O IES Fernando Blanco, de Cee, lembra que o prazo para presentar as solicitudes de admisión para o ciclo superior de Automatización e Robótica Industrial remata este venres, día 2 de xullo ás 13.00 horas. Os interesados poden informarse a través da web do instituto ou chamando ao número 881 880467. Hai un total de 13 prazas dispoñibles e as persoas que resulten admitidas realizarán as súas prácticas laborais en Xeal, Caolines de Vimianzo e Stolt Sea Farm.