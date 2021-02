Tres décadas fomentando a creatividade literaria dos nenos e nenas dende Cee

A Biblioteca Municipal Francisco Mayán, de Cee, vén de convocar a trinta edición do Concurso de Achegamento ao Libro, unha iniciativa que naceu hai tres décadas coa finalidade de animar aos escolares a ocupar o seu lecer na creación literaria e, “así mesmo, propiciar neles unha reflexión sobre o mundo dos libros e a lectura como fonte irrenunciable de pracer e de coñecemento”, afirma José Ramón Rey, técnico do centro de lectura e impulsor deste consolidado proxecto.

Un certame que chega cun ano de retraso xa que, por mor da pandemia, no 2020 tivo que ser cancelado. Ao igual que en anos anteriores, nesta edición tan só poderán participar os alumnos e alumnas de Educación Primaria de toda a comarca e a dotación económica dos premios mantense en todas as categorías.

Os traballos deberán estar relacionados co achegamento ó libro, buscando sempre fomentar o hábito da lectura da poboación. Teñen que ser inéditos, estar escritos en lingua galega e a extensión máxima é de dous folios por unha cara.

Poden presentarse de forma individual ou por aula e deben entregarse no rexistro xeral do Concello de Cee ata o día 8 de abril (incluído) en horario de 9.30 a 13.30 horas. Tamén se poden enviar por correo ordinario. As bases publicaranse no Boletín Oficial da Provincia e ademais poderán consultarse no taboleiro de anuncios municipal e na páxina web www.cee.gal.

Establécense tres premios dotados con 80 euros para os gañadores de 1º e 2º de Primaria, 90 € para os de 3º e 4º e 100 € para os de 5º e 6º. Todos eles en vales canxeables por material didáctico ou libros.

O xurado estará formado polo técnico da biblioteca, como presidente; o técnico de Cultura, como secretario; e o responsable das Axencias de Lectura de Ameixenda e Brens e o técnico de Deportes, como vogais. Para o seu veredicto terán en conta a creatividade (ata 5 puntos), orixinalidade (ata 3 puntos) e a mensaxe (ata 2 puntos).

outro galardón. Paralelamente, e como vén sendo costume nos últimos dezasete anos, a Biblioteca Francisco Mayán tamén convocou o certame Na Procura do Noso XVII Marcapáxinas, dirixido igualmente aos nenos e nenas de Primaria. Neste caso deberán deseñar un marcapáxinas que deberá estar relacionado cun motivo que invite tamén a ler e a achegarse ao mundo dos libros.

As creacións deben ser igualmente orixinais e inéditas, e poderán presentarse tamén de xeito individual ou por aula. Os prazos e a forma de entrega son os mesmos que no concurso literario, ao igual que a composición do xurado.

Neste caso establécese un único premio de 100 euros, que poderán canxearse por material didáctico e libros nas librarías do municipio.

O técnico da biblioteca ceense, José Ramón Rey, quere amosar o seu agradecemento “a todos os rapaces e rapazas que ano tras ano participan nestes concursos, e que a día de hoxe son 7.402 os traballos presentados aos diferentes certames, xa que son eles os verdadeiros artífices e protagonistas destes concurso e a razón de ser dos mesmos”.

Considerando que todos os premios que convoca a Biblioteca Francisco Mayán son de interese para os nenos e nenas de toda a comarca, “temos a ben enviarlle as bases que rexerán os ditos concursos para que sexan difundidas ao maior número posible de rapaces”, indicou.

Lembra que a biblioteca, conxuntamente coa Corporación municipal, “tenta realizar dun xeito permanente unha animación cultural que afonde no ámbito da cultura do noso Concello e a súa comarca”. Estas iniciativas da biblioteca enmárcanse dentro do programa de actividades que impulsa a concellería de Deportes, Cultura, Festexos e Turismo.

Neste caso, engade, “o único fin é animar aos nenos e nenas a ocupar o lecer na creación literaria e, deste xeito, fomentar o hábito da lectura” dende a infancia.

CARBALLO. Pola súa banda, ás áreas de Igualdade e Normalización Lingüística do Concello de Carballo veñen de convocar o I Concurso de Lemas Desmontando o amor romántico con motivo do Día do Amor-San Valentín (14 de febreiro). O obxectivo desta iniciativa “é concienciar ás mozas e mozos sobre os falsos tópicos asociados ao amor romántico: o amor pode con todo; o amor de parella indispensábel para dar sentido á vida; cando se está namorado é imposíbel sentir atracción por outra persoa. O amor é posesión e exclusividade; estamos predestinados a estar xuntos: somos almas xemelgas, é a miña media laranxa, complétame; ou os celos son unha proba de amor”.

A participación está aberta a calquera persoa usuaria de Instagram, sen límite de idade, e só se admitirán lemas en galego. Para participar será preciso utilizar unha imaxe ou vídeo nos que poida lerse ou escoitarse o lema proposto, que, preferentemente, non superará os dez segundos de duración. Con todas as imaxes ou vídeos participantes elaborarase un resumo final na que figurarán as distintas propostas e a autoría de cada unha delas.

O prazo para participar está aberto dende as 00.00 horas do día 2 ata as 24.00 horas do día 12 de febreiro. Haberá que publicar as imaxes ou vídeos cos lemas nas contas persoais de cada concursante, etiquetándo a @carballomola. No texto adxunto incluiranse os cancelos #desmontandoamorromántico #igualdadecarballo #normalizaciónlingüísticacarballo e #diadoamorcarballo. Ademais, terán que enviar as súas creacións por Whatsapp ao número 604 072887.

Todos os participantes recibirán un agasallo da campaña Eu quero a Carballo e ademais sortearase un xantar-cea para dúas persoas nun establecemento hostaleiro do municipio carballés. En función da situación sanitaria e das restriccións vixentes, se non é posible gozar do premio no propio establecemento, o xantar ou cea será para levar ou para servir a domicilio.

O Concello de Carballo poderá utilizar os lemas que xurdan deste certame en futuras campañas municipais que contribúan a seguir avanzando cara a igualdade entre as mulleres e os homes.