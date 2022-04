Túnel do Viño no hotel Bela Fisterra

Costa da Morte. O hotel Bela Fisterra acolle este venres, de 17.00 a 21.00 horas, o Túnel do Viño Galician Wines, onde os asistentes poderán probar máis de cen viños e destilados galegos premiados. A Costa da Morte “mostra desta maneira o seu interese nos viños de Galicia e os produtos do territorio, mantendo ademais unha hostalería inquieta e actualizada, o que a converte nunha das zonas con maior proxección turística para os próximos anos”, afirman os promotores. O encontro vinícola contará con Luis e Alejandro Padín, autores da Guía de viños, destilados e adegas de Galicia 2022. Trátase dun evento gratuíto e aberto ao público, segundo informa o xerente do Bela Fisterra, Pepe Formoso. J. M.