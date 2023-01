UGT, CGT y USO defienden los beneficios del convenio firmado en Xeal

Cee. Los representantes de UGT, USO y CGT, sindicatos firmantes del primer convenio colectivo de Xallas Electricidad y Aleaciones (Xeal), aseguran que el acuerdo no solo permite recuperar algunos beneficios que se habían perdido por la aplicación del convenio provincial, sino que se han conseguido mejoras.

Entre ellas destacan el principio de ultraactividad por el que, llegado a su vencimiento, el convenio seguirá en vigor en tanto no se negocie uno nuevo. Además, se creará un quinto turno que permitirá reducir la jornada laboral de los trabajadores en cuatro días al año sin impacto retributivo, y se les pagará además 13 días de bolsa de vacaciones, lo que supone casi 1.000 euros al año.

Ademas, afirman que se incorpora una paga consolidable que se abonará en febrero de este año y que compensará la pérdida de incrementos en 2021. Con este paga, los empleados pasarán a tener 16 nóminas anuales y un incremento salarial de más del 12 % durante la vigencia del nuevo convenio. Asimismo, se habilita la jornada continuada para el personal del turno de día de mantenimiento; se crea la figura del retén en la división de energía; se consolida el plus de jefe de equipo; se consolida el formato cheque regalo del Lote de Navidad para gastar en establecimientos de la comarca y se prima la asistencia individual y no vinculada al absentismo global de la empresa, con un plus de 275 euros al año.

Todo ello, destacan, es fruto del “diálogo constructivo” y del trabajo conjunto. M. L.