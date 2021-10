Un Policía Local e un voluntario de Protección Civil de Muxía salvan a vida a un veciño que se desvaneceu na rúa

A rápida intervención do axente da Policía Local, Álex Muíño, e do voluntario de Protección Civil de Muxía, Miguel Toba, permitiu salvar a vida a un veciño que sufriu unha parada cardiorrespiratoria e caeu inconsciente na rúa, diante da oficina de Abanca. Sucedeu pouco antes das 13.00 horas, e tras ser alertados por un particular ambos personaronse no lugar para prestarlle os primeiros auxilios.

Practicáronlle a reanimación cardiopulmonar e, axudados por un desfibrilador, conseguiron estabilizar a vítima ata a chegada do persoal sanitario do centro de saude, e do 061 Urxencias Sanitarias de Galicia. Unha vez estabilizado e valorado polos sanitarios presentes foi evacuado en helicóptero ao hospital da Coruña, segundo informou o coordinador de Protección Civil, Ramón Pérez Barrientos.