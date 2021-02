Unanimidade en Vimianzo para rexeitar o plan eólico nos Penedos

A Corporación de Vimianzo acordou, de maneira unánime, rexeitar o proxecto do parque eólico Monte Chan que afectaría á contorna da Paisaxe Protexida dos Penedos de Pasarela e Traba, a partir dunha moción de Adiante Vimianzo (AV).

Non obstante, a unanimidade foi matizada, xa que a alcaldesa da localidade, Mónica Rodríguez (PSOE), e o seu grupo de goberno reiteraron que “non está autorizado e parte da oposición, en concreto Adiante Vimianzo, creou un alarmismo colectivo de primeiras innecesario”.

A rexedora sinalou que “a nosa tarefa nestes momentos é ter a mirada posta neste procedemento, pero sentando as bases na non autorización. Loitaremos ata onde faga falta para que estes aeroxeneradores, que nun principio constan en terreo protexido, non sexan autorizados, e creo que é un sentir común a todo Vimianzo”.

Acusou ao portavoz de AV, Manuel Antelo, de gustarlle “moito o protagonismo; non hai máis que ver as redes sociais e a plataforma que vostede mesmo impulsa sen ter en conta ao Concello de Vimianzo, o órgano de máxima representación de todos os vimianceses. Semella que só empregamos a figura administrativa para o que nos interesa, pero nesta causa o Concello é o primeiro en dicir non a este proxecto”.

Pola súa banda, dende Adiante Vimianzo din que “a intervención da alcaldesa parecía defender máis á empresa promotora que aos Penedos, véndose obrigada a votar favorablemente debido á presión social que non entendería o contrario”. Acusan á rexedora de facer unha intervención “chea de falacias e de referencias a temas que nada tiñan que ver co asunto”.

Discrepan sobre a visión do goberno respecto ao proxecto, “pois é unha realidade que ameaza os Penedos e que foi presentado ante a Consellería de Medio Ambiente” e consideran que “agora é o momento de paralo, e non despois, cando non haxa remedio”.

Dende o PP, a súa portavoz, Raquel Rodríguez, (que non puido asistir ao pleno) asegura que apoiarán todas as iniciativas a favor de conservar os Penedos, pero coincide co goberno en que “o proxecto está aínda na primeira fase e a propia empresa recoñece que dous aeroxeradores están na zona protexida, polo que entendemos que salvando ese escollo as dúas cousas poden convivir”.

Na sesión tamén se aprobou unha modificación de crétido por valor de 749.689,08 euros, que irán destinados ás axudas á hostalería, ao proxecto de renovación das luminarias de todo o termo municipal e á reforma do ximnasio. Neste punto, os concelleiros de Adiante Vimianzo abstivéronse, namentras que o PP votou a favor. A este respecto, a portavoz popular xustificou o apoio do seu grupo porque “inclúe as axudas aos hostaleiros e a reforma do ximnasio, que son necesarias, e o que non se pode é reclamar apoio para os afectados pola crise e logo absterse ou votar en contra”.

Asemade, acordouse prorrogar o contrato de xestión da vivenda comunitaria, o comedor, a lavandería sobre rodas, a escola infantil e o centro de día. No apartado de preguntas, Adiante Vimianzo interesouse polo custe do alumeado de Nadal, que “en plena crise supuxo un gasto para o Concello de 50.000 €, aos que hai que engadir o consumo eléctrico”, afirman.