Unión e profesionalización son os piares do proxecto dos candidatos a dirixir APTCM

O Parador da Costa da Morte, ubicado en Muxía, acolleu o acto de presentación da nova candidatura que aspira a dirixir a Asociación de Profesionais do Turismo de Costa da Morte, ao que asistiron máis de sesenta persoas.

Unha candidatura que está liderada por Pepe Formoso, xerente do Hotel Bela Fisterra e o Albergue Bela Muxía, e integrada por outros seis membros: Julio Castro, director do Parador Costa da Morte; Damián Álvarez, modelo internacional e xerente de Gubem Event; Guillermo Iglesias, de Asteria Beach; Belén Marcote, dos restaurantes Casa do Peixe e Son do Mar; Marcos Seoane, do Asador Río Sil; e José Ramón Pombo, de Autocares Pombo.

“Entendemos que unha directiva pequena, de sete membros, é máis operativa”, afirmou Formoso, quen subliñou ademais que o futuro pasa pola “profesionalización” da asociación, “pois nós non dispoñemos de tempo nin temos os coñecementos precisos”. Por iso, a súa aposta pasa pola contratación de especialistas no sector e na súa posta en valor a partir das novas tecnoloxías. A outra clave será a unión do sector e a suma do maior número posible de socios, “pois iso será o que nos permitirá aforrar custos, xa que cantos máis sexamos menos teremos que aportar cada un para promocionar e posicionar debidamente ao noso sector”, engadiu.

A este respecto, Pepe Formoso avoga pola involucración de todos os colectivos e profesionais vinculados ao mundo do turismo, “pois este sector é moito máis que aloxamentos e restauración”. Queren traballar da man de Costa da Morte Asociación de Turismo (CMAT), a entidade que xestiona o xeodestino, a cal preside actualmente a alcaldesa de Vimianzo, Mónica Rodríguez, “que xa nos amosou o seu apoio, ao igual que o fixeron os responsables do GALP e o GDR Costa da Morte”, sinalou Formoso.

Lembra que Costa da Morte abarca tres comarcas (Bergantiños, Terra de Soneira e Fisterra) e tamén os concellos de Carnota e Mazaricos, “e todos deben aportar ao xeodestino coas súas potencialidades”.

Na presentación tamén deron a coñecer iniciativas concretas que poden axudar a “sumar e desestacionalizar” o sector, como a promoción dos temporais de inverno, a micoloxía, o outono, a ornitoloxía, o megalitismo e, de conquerirse, a distinción de Costa da Morte como Destino Starlight.

Ademais, o material promocional que se elabore incluirá os recursos turísticos e o nome dos establecementos e empresas dos socios, tanto en formato dixital como en papel, e distribuirase no Parador, que será o epicentro do xeodestino, e tamén nas oficinas de turismo.

Pepe Formoso, no nome da súa candidatura, agradeceu o labor desenvolvido polas anteriores directivas da CMAT, e o acto rematou cunha degustación de viños da D. O. Monterrei, guiada polo enólogo Luis Paadín.