Viaxe a Oporto de docentes do Fernando Blanco para unha Mobilidade Erasmus

Cee. As profesoras do departamento de Administración e Xestión do IES Fernando Blanco de Cee, Mónica Arca e Maite Rivas, xunto co seu homólogo do departamento de Electricidade e Electrónica, Francisco Agulló, realizaron unha Mobilidade Erasmus+ de profesorado a Oporto (Portugal), na Semana Internacional do Instituto Superior de Administração e Gestião (ISAG), onde se reuniron máis de 30 representantes de institucións de 15 países.

Durante os días de estadía participaron en sesións de networking, nun curso de portugués, en workshops de sustentabilidade impartidos por docentes visitantes de Camboxa e Italia, nun workshop de cociña tradicional portuguesa e noutros dous de innovación, presentados por docentes de Moldavia e Armenia.

No último día de estancia poideron gozar dun roteiro cultural por Oporto e dunha visita polas adegas de Sandeman Port Wine Cellar. J. M. R.