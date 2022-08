Víctor Castiñeira inaugurou as festas da Xunqueira rememorando a historia de Cee

Cee está a vivir a súa semana grande na honra da súa patroa: a Virxe da Xunqueira, que coincide ademais coa celebración do Ano Xubilar Mariano. Catro días de festa, de fe e diversión, que foron inaugurados cun emotivo e histórico pregón a cargo do historiador e técnico de Cultura local, Víctor Castiñeira.

Acompañado por máis de trescentas persoas e baixo as árbores da alameda, Víctor Castiñeira rememorou a historia da vila desde o seu xermolo, hai máis de 700 anos, ao carón da capela de San Paio e do posterior asentamento na beiramar dun grupo de pescadores. Lembrou que foi no século XIV cando se erixiu o primeiro templo na honra de Santa María, o cal foi incendiado e practicamente destruído no 1809 con motivo da invasión das tropas napoleónicas. Unha igrexa cuxa construción, afirmou, foi impulsada polas ordes mendicantes “que aproveitarían o Camiño de Santiago para ir difundindo a súa mensaxe de fe e salvación”.

A primeira imaxe da Virxe da Xunqueira, que se perdeu no incendio de 1809, “seguramente veu a bordo dunha embarcación chegada do norte de Europa”, engadiu.

Co paso do tempo, Cee foi recobrando importancia grazas á relevancia do seu porto, non só non eido pesqueiro senón tamén no comercial, o cal deu lugar a unha rivalidade histórica entre os arcediagos de Trastámara e a familia nobiliaria dos Moscoso, segundo rememorou o pregoeiro. Mediado o século XVI Cee “xa era unha vila urbana”, e a partires do século XVII “a fama da Virxe da Xunqueira transcendía máis aló do ámbito local”, subliñou, pois co paso dos anos “ocupou un lugar destacado nos corazóns dos fieis de toda a contorna”.

Castiñeira destacou tamén o pulo vivido a finais do XIX e comezos do século XX, grazas ao esforzo da súa veciñanza , dos emigrados en Cuba e o apoio do seu gran benefactor Fernando Blanco de Lema, “e tamén do seu primo Bartolomé Blanco Vilela”, empresario ceense afincado en Nova York. Froito dese pulo, Cee foi unha das primeiras vilas en contar con subministro eléctrico, a partir do 1 de abril de 1906.

Pouco a pouco foi reafirmándose como “capital comarcal” e hoxe en día segue a ser “un lugar de referencia para toda a Costa da Morte”, subliñou Víctor Castiñeira. Este ano ademais, engadiu, “é un referente no ámbito espiritual” ao abeiro do Ano Xubilar Mariano da Virxe da Xunqueira, feito que quixo agradecer ao párroco local, Desiré Kouakou.

Unha historia, a de Cee, que pronto verá a luz nun libro que está a elaborar o propio Víctor Castiñeira, quen recalcou que “para valorar e amar, primeiro hai que coñecer”. Por iso convidou a todos a “empezar polo coñecemento para sentirnos orgullosos de onde somos e de onde vimos, para así poder ser partícipes de algo tan pequeno como a sonoridade do nome e tan grandioso á vez polo que supón para nós o nome de Cee”. Como colofón ao seu pregón deu lectura a un poema inédito, que escribiu hai 61 anos, o xa falecido sacerdote de Cesullas, Saturnino Cuíñas Lois, e que ten por título Un día na vila de Cee.

A alcaldesa, Margarita Lamela, foi a encargada de presentar ao pregoeiro, definindo a Víctor Castiñeira coma “un ceense do que escollen Cee, dos que levan o noso modo de vida por bandeira e dos que deciden que Cee non é un lugar, Cee é o lugar”. Subliñou ademais que “esta é a semana máis importante” para a vila e “por fin, volvemos a ter un agosto como os de antes, con pregón na alameda”.