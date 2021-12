Vimianzo acolle a única pista de xeo natural de toda a Costa da Morte

En Vimianzo o Nadal é diferente, pois a capital de Soneira acolle a única pista de xeo natural de toda a Costa da Morte e conta cun alumeado que está a espertar o interés de veciños e visitantes doutros puntos.

Dende o pasado día 19, son moitas as persoas, especialmente nenos e xoves, que se achegaron a patinar sobre xeo. A pista estará aberta ata o 9 de xaneiro, de 11.00 a 23.00 horas nunha carpa anexa á casa consistorial. O prezo da entrada, que inclúe patíns, é de 5 euros, e pódese reservar a través da aplicación móbil de Saudeter.

Pero este Nadal tamén trae a Vimianzo outras moitas propostas lúidicas e culturais. Dende o pasado día 20 e ata o xoves, día 23, Papá Noel está a visitar os centros sociais e animando as rúas do municipio. E na tarde de Noiteboa, ás 18.30 horas recollerá as misivas dos máis pequenos no auditorio da casa da cultura, onde pola mañá, a partir das 11.30 horas, Duende Sico representará A mesa da Ingua.

O día 26 celebrarase a Festa de nadal na casa da cultura cun concerto de Mamá Cabra (18.30 horas) e unha gran chocolatada (19.30 h.). Para rematar o ano, o Concello vimiancés convidou a Teatro Calavera para amenizar a gran Festa Infanitl de Fin de Ano, que se celebrará ás 12.00 horas.

Ademais, do 22 ao 30 de decembro a artista local Irma Macías, cantante de Luar na Lubre, deleitará cos Contos de nadal á veciñanza das catorce parroquias de Vimianzo.Comezará o seu pecorrido na escola de Berdoias e continuará o mesmo por Cambeda, Carantoña, Cereixo, Serramo, Tines, Treos, Bamiro, Baíñas, Castrelo, Pasarela, Carnés, Castromil antes de rematar no auditorio da casa da cultura.

E o 2022 comezará na capital de Soneira dun xeito máxico. O mago Richard traerá o seu Conto de Nadal o día 2 de xaneiro ás 18.30 horas. Un espectáculo de maxia que será a antesala da visita máis esperada: a de Súas Maxestades de Oriente. Está previsto que percorran todas as parroquias o día 5 de xaneiro e, despois, a partir das 20.00 horas, os Reis Magos serán recibidos na Praza do Concello.

O programa de Nadal completarase co Concerto de Nadal da Escola Municipal de Música, programado para o día 8 de xaneiro ás 18.30 horas, e coa gran cita deportiva de cada ano: o Duatlón de Reis, que se celebrará de novo na contorna de Castromil (Salto). A proba será, un ano máis, puntuable para o Circuíto Galego de Duatlón de Cros.