Vimianzo acollerá a exposición itinerante sobre o Pacto Verde Europeo

A mostra itinerante sobre o Pacto Verde Europeo do centro Europe Direct A Coruña chega ao Concello de Vimianzo o vindeiro 21 de xuño, onde poderá visitarse durante dúas semanas. A exposición dá a coñecer os obxectivos da Comisión Europea en materia ambiental para os vindeiros anos.

O Pacto Verde Europeo é a folla de ruta da Unión Europea para transformar a súa economía nas vindeiras décadas e avanzar cara un sistema sostible, moderno e competitivo que sexa capaz de facer un uso eficiente dos recursos. O obxectivo final é acadar a neutralidade climática no ano 2050.

A mostra estará acompañada dunha performance artística con malabares, acrobacias e equilibrios que servirá de introdución á temática da exposición e que se celebrará na praza do Concello o día 24 de xuño ás 12 horas. Os paneis da exposición poderán verse ata o 5 de xullo na sala de exposición Antón Mouzo, na Casa da Cultura.

A exposición ten ademais unha dimensión interactiva para poñer a proba os coñecementos sobre o Pacto Verde Europeo e as accións que a cidadanía pode realizar no día a día para contribuír ao coidado do planeta. Trátase dun xogo interactivo cun formato de Escape Room no que hai que ir superando probas para conseguir unha clave final. O xogo está pensando para nenas e nenos e mocidade pero pon a proba tamén os coñecementos das persoas adultas. Pode visitarse na web: https://www.dacoruna.gal/europedirect/escaperoom/.