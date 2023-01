Vimianzo celebra o Día da Xuventude

A Xunta de Galicia organizará este domingo, día 22, en Vimianzo o novo programa de lecer e educación non formal Día da Xuventude, que conta cunha ampla variedade de actividades, tanto de ocio como de formación, para a mocidade de toda a contorna.

Esta será a súa terceira parada na comarca da Terra de Soneira e a programación desenvolverase entre as 16.00 horas e as 21.00 horas. Haberá un gran abano de actividades gratuítas como xogos educativos de gastronomía, tiro con arco, fútbol burbulla, futbolín humano, obradoiros medioambientais e habilidades de empregabilidade. Ademais diso, tamén contarán con información xuvenil e con postos de concienciación sobre a igualdade de xénero. A música chegará da man da Asociación Cultural Trubisquiña.

Unha programación que non só achegará o ocio e a formación á xuventude galega —pois pasará por 30 localidades de todo o territorio—, senón que tamén favorece á conciliación da vida familiar e laboral. Cómpre recordar que o Día da Xuventude ponse en marcha ao abeiro do Plan Corresponsables, do Ministerio de Igualdade.