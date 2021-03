A veciñanza de Vimianzo participou este venres na creación dun xardín vertical con motivo da conmemoración do Día Internacional da Muller o vindeiro día 8 de marzo. Baixo o lema (Im)plantemos igualdade está instalado no miradoiro Ramón Berra (A Torre), onde será inaugurado o vindeiro luns ás 12.00 horas. No acto participará tamén a artista local, voz de Luar na Lubre, Irma Macías, que interpretará unha peza musical.