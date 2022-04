Vimianzo difunde o seu patrimonio nun encontro europeo en Portugal

Vimianzo exporta o seu potencial patrimonial no 5º Evento Internacional #EuSAVE, de coordinación transnacional, que se celebra estes días en Portugal. O obxectivo prioritario é deseñar novas e innovadoras estratexias de desenvolvemento conxunto para vilas históricas, intelixentes e sustentables da Unión Europea. A alcaldesa, Mónica Rodríguez, inaugurou a sesión, xunto a Luis Vitorino, presidente do Municipio de Marvão e Carlos Nogueiro, secretario executivo da Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo.

Rodríguez sinalou que “temos a sorte de pertencer a lugares únicos e a singularidade de todos e cada un dos nosos territorios nos convirte en lugares moi ricos, a nivel patrimonial, en todos os ámbitos: paisaxístico, natural, gastronómico, histórico...”. Agradeceu a Rosa Sánchez, Roxana Topciov e a o departamento de Turismo do Concello de Vimianzo “o inesgotable traballo durante todo o ano para poder facer realidade o estar hoxe aquí”, sentenciou.

No programa #EuSAVE participan 40 municipios rurais de menos de 10.000 habitantes de oito países diferentes: España, Italia, Croacia, Bélxica, Portugal, Bulgaria, Letonia e República de Macedonia. O obxectivo do proxecto é crear unha rede de vilas históricas europeas intelixentes que aumente a implicación e a participación dos cidadáns na vida socioeconómica das súas vilas, promovendo accións de compromiso social e definindo estratexias de desenvolvemento local baseadas nas oportunidades que ofrece o patrimonio cultural material e inmaterial deses territorios históricos, como activos para o crecemento rural intelixente, sustentable e inclusivo da UE.

Durante un período de 2 anos, os grupos de traballo temáticos transnacionais levaron a cabo unha ampla gama de actividades de participación cidadá no marco da rede europea de vilas históricas intelixentes creada polo proxecto #EuSAVE. A través destas accións, desenvolveuse un mapping de boas prácticas das iniciativas de éxito que xurdiron das sinerxias entre a innovación social e patrimonio cultural.

Para asegurar a continuidade da rede máis aló da vida útil do proxecto, elaborarase un plan transferible e baseado na sustentabilidade. Este incluirá directrices sobre como identificar e formalizar os novos acordos de colaboración con outros municipios rurais europeos, e articulará un marco común de colaboración entre as entidades sociais do proxecto (membros da rede) do futuro.