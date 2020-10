Vimianzo e Malpica adian actos culturais e formativos

A situación sanitaria e as novas medidas restrictivas para evitar contaxios polo Covid-19 fixeron que os concellos de Vimianzo e Malpica decidisen adiar distintas actividades culturais e formativas que tiñan programadas. Así, na capital de Soneira non se celebrarán as representacións teatrais, os contacontos nin a función de maxia que estaban programadas para esta fin de semana. “Queremos transmitir unha mensaxe de tranquilade. Consensuamos esta decisión para frear a transmisión do virus”, afirmou a alcaldesa, Mónica Rodríguez. Pola súa banda, en Malpica tamén suspenderon os obradoiros de memoria e informática para persoas maiores. Serán reprogramados cando se poida garantir a seguridade de todas as persoas inscritas, afirman.