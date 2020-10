Vimianzo está a instalar xa o alumeado de Nadal

Terra de Soneira. O Concello de Vimianzo comezou onte a instalar as luces de Nadal. Segundo explicou o concelleiro de Obras, Miguel Ángel Pérez, “estes traballos iniciáronse xa co fin de cumprir o contrato, que foi licitado e adxudicado previamente ao decreto do estado de alarma e, polo tanto, á adopción das últimas restricións anunciadas pola Xunta de Galicia”. Lembra que o ano pasado o alumeado tivo “un grande éxito” e confía en que, se a situación sanitaria o permite, “isto sirva como revulsivo para impulsar as compras nos comercios locais durante esta época”. Pérez incide no compromiso do goberno local “co tecido comercial e hostaleiro do municipio, dous dos sectores máis afectados pola crise económica da Covid-19”. Colocarán elementos luminosos en todas as parroquias, e no núcleo urbano estarán situados na Praza do Concello (que estreará decoración), na contorna do castelo, na casa consistorial e na casa da cultura. J. M. R.