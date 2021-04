Vimianzo implementa o sistema de pagos a través da web municipal

O Concello de Vimianzo dá un paso máis na implementación de sistemas que lle faciliten o día a día á veciñanza, e xa puxo en marcha a pasarela de pago Cuaderno 60 para poder efectuar as transaccións a través da páxina web municipal. Así, as tramitacións non requerirán o desprazamento ás entidades bancarias, “que moitas veces dificultaban estes procedementos e os facían moi tediosos”, afirman.

Facilitouse un apartado personalizado na páxina web www.vimianzo.gal na cal a veciñanza poderá efectuar as tramitacións do día a día, como o pago de recibos ou abono das multas. Polo momento existe un convenio con Abanca, e están estudando ampliar este a máis entidades. Tamén está previsto, nun futuro, provisionar ás oficinas municipais de varios TPV, para que se poida pagar con cartón no mesmo momento de efectuar unha operación, mesmo as entradas para os espectáculos culturais.