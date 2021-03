Vimianzo planea aumentar un 83 % as horas do servizo de axuda no fogar

Vimianzo. A Corporación local debate este venres a proposta do goberno (PSOE) dunha nova licitación do Servizo de Axuda no Fogar que prevé un incremento en horas do 83,6 % con respecto á anterior, pasando das 16.100 licitadas no 2017 a 29.572 neste novo contrato.

Un aumento que ten correlación co incremento de horas observado no último exercicio 2020 e que “responde aos feitos”, argumenta a concelleira de Benestar Social, María José Pose. Sinala que se priorizará “a calidade e as garantías de atención aos maiores” e será un contrato con miras de futuro, en base ás características socio demográficas da poboación vimiancesa, cun índice de avellentamento alto.

O intervalo de atención e prestación do servizo será de 8:00 a 22:00 horas de luns a domingo, sendo outra das principais novidades a atención os 365 días do ano. A duración do contrato será de dous anos, prorrogable noutros dous de maneira anual. O custe anual será de 543.975,40 euros e o prezo do novo servizo irase ata os 20,11 euros/hora na libre concorrencia; os 19,01 euros/hora na categoría de dependencia ordinaria e situarase nos 21,86 euros/hora na de dependencia extraordinaria. As horas de libre concorrencia recollidas no prego asinado polo anterior goberno situábanse nos 15,40 euros/hora para concorrencia e 14,56 euros/hora de dependencia, sen contemplar as horas extraordinarias, afirman dende o goberno local.

Isto suporá, como xa se vén facendo, a posibilidade de ofrecer cobertura total á veciñanza no caso de urxencia, sendo resolta a mesma nun prazo de 24 ou 48 horas, algo que tampouco reflictía o pasado prego de contratación. “Propoñemos ao pleno unhas bases que recollen, en todos os sentidos, a nosa liña continuísta de traballo apostando desde o primeiro momento polos servizos sociais como piar fundamental da nosa acción de goberno”, incide a edila de Benestar, que explica que “non se entende a prestación dun servizo como o SAF sen ter presente os criterios de calidade, pero sobre todo, onde o corpo de traballadoras e traballadores gocen dunhas condicións laborais apropiadas e onde a atención aos nosos maiores sexa a mellor que poidan ter”, conclúe.