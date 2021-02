Vimianzo quere adicar corenta mil euros para axudar á hostalería

Vimianzo. O pleno do Concello de Vimianzo debaterá este venres a aprobación dunha modificación de crédito para, entre outras materias, adicar unha partida de 40.000 euros para establecementos hostaleiros do municipio, buscando con isto paliar os efectos da crise económica provocada pola pandemia da COVID.

A alcaldesa, Mónica Rodríguez, mantivo recentemente varias xuntanzas con representantes do sector para plantexar, planificar e acordar esta nova liña de axudas ante a incertidume do futuro máis inmediato e a expensas “do que poida acontecer”, asegura. Cada negocio poderá recibir ata 600 euros e a rexedora avanza “futuros plans para artellar axudas dirixidas a outros sectores económicos”.

O goberno local está a artellar as pautas para que as demandas do sector hostaleiro sexan realidade, e “agardamos contar co apoio total cos diversos grupos da corporación como primeiro paso para facela efectiva”, aseguran.

En canto á temática das terrazas, a vontade do Concello é “consensuar un modelo concreto, amparado pola conseguinte viabilidade técnica e atendendo os criterios que nos achegan os propietarios.” A alcaldesa, Mónica Rodríguez, quixo amosar a súa cautela ante a situación, xa que “non sabemos o que vai acontecer en xuño. Levamos moito tempo pechados e debemos ser cautos. Temos que atender o avance da situación, porque ademais tamén estamos estudando axudas para outros sectores. Quixemos darlle prioridade á hostalaría porque é a que máis tempo leva pechada e sen poder facturar; temos a esperanza de que outras administracións colaboren e así poder chegar a unha solución óptima para todas e todos, e sobre todo, reverter esta difícil situación”, achega a alcaldesa, quen quixo enviar “unha mensaxe de ánimo para todas as persoas que rexentan un negocio baixo estas condicións, e transmitir que non estades soas e sós: traballamos e traballaremos para poder paliar os efectos desta devastadora crise sanitaria, que tamén o é económica”, sentenciou.