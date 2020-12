Vimianzo renovará a capa de rodadura da estrada que une Tines e A Piroga

O Concello de Vimianzo acometerá as tarefas de renovación da capa de rodadura na estrada que une Tines e A Piroga, que terán un custo total de 328.929,7 €.

O obxecto da intervención non é outro que o de pavimentar toda a vía que une estes dous núcleos poboacionais con aglomerados. Unha gran parte do tramo será fresado para realizar a nova capa de rodadura.

En primeiro termo, limparanse as cunetas para mellorar as condicións de canalización e drenaxe da auga. Ademais, plantexouse a instalación dunha reixa no lugar da Piroga, ao final da intervención, para evitar a escorrentía de auga sobre a estrada autonómica AC-552, así como a realización dunha canle aberta á altura de Bamiro para evitar a acumulación de auga nesta zona.

Solventaranse, coas intervencións que se recollen no novo proxecto, as problemáticas relativas ás inundacións que se producían na zona.

No cruce cara Vilar instalaranse, en ambas marxes da estrada perpendicular á anteriormente citada, sendas beirarrúas, en continuación coas existentes, duns 40 metros e 16 metros de lonxitude, respectivamente.

Finalmente, procederase ao repintado de todas as marcas viais existentes, incluídos os stop das estradas transversais á vía.

“Esta intervención suporá unha optimización nos servizos para a veciñanza”, afirma o edil de Obras, Miguel Ángel Pérez, quen subliña que “continuamos cos traballos que permitan incrementar a seguridade viaria, tanto de peóns como de condutores, á vez que melloramos as comunicacións interparroquiais e co casco urbano de Vimianzo”.