Vimianzo repartíu xa douscentos cincuenta composteiros no rural

Vimianzo. O Concello continúa coa súa firme aposta pola compostaxe como modelo de reciclaxe de materia orgánica nas vivendas do rural, cuxa campaña se está a desenvolver grazas á adhesión ao programa de Sogama.

Pode sumarse calquera familia vimiancesa que resida nunha vivenda illada cun mínimo de 50 metros cadrados de parcela. A Xunta, a través de fondos Feder, xa subvencionara á administración vimiancesa 161 composteiros.

Actualmente xa se instalaron máis de 250, e este mércores a alcaldesa, Mónica Rodríguez, e a concelleira de Benestar, María José Pose, puideron comprobar de primeira man como se realizaba a instalación dun dles.

“A compostaxe permítenos transformar os restos orgánicos en compost de moi alto valor para poder ser usado en calquera tipo de plantación, ademais de reducir drasticamente os quilos de lixo que o Concello ten que levar a Sogama e polos que ten un importante custo económico”, afirman dende o concello.

A idea dun Vimianzo sostible, enganden, “está sempre presente na acción do goberno, pero este obxectivo non será posible sen o apoio e compromiso da cidadanía, a quen lle queremos agradecer de xeito especial terse sumado á campaña, contribuíndo así á minimización do impacto ambiental”. J. M. R.