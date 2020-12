Vimianzo repón dúas cruces deterioradas en Ogas

O Concello de Vimianzo continúa coa recuperación de elementos patrimoniais, repoñendo varias cruces que dividían as parroquias antigamente. Foron os traballos de limpeza de maleza e roza os que deixaron ver ambos elementos.

Ambos están situados en Ogas, e un deles atópase en mal estado, coa base rota, polo que terán que reparalo para devolvelo ao seu estado orixinal. Co segundo, que non se atopa no seu lugar, procederase a efectuar labores de asentamento.

As cruces eran os elementos que antigamente se levantaban para cristianizar os lugares, así como para separar parroquias ou deslindar territorios. “Atopámonos estes dous elementos de sorpresa executando traballos de mantemento, e continuaremos pois poñendo en valor o noso patrimonio”, di a alcaldesa, Mónica Rodríguez.