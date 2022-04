Vimianzo vibrará con Tanxugueiras na véspera do Día das Letras Galegas

Vimianzo dará a benvida á tempada de concertos co recital do trío relvelación da fusión da música tradicional, Tanxugueiras, composto por Sabela Maneiro, Aida Tarrío e Olaia Maneiro. O concerto, que será o primeiro destas características na Costa da Morte logo da pandemia, terá lugar o sábado 16 de maio, previamente á celebración do Día das Letras Galegas, ás 21.30 horas na rúa Brañas. As entradas estarán dispoñibles en www.woutick.es cun prezo de 10 euros ata esgotar existencias.





O trío recolle o legado das pandeireteiras, as mulleres que traballaron por manter viva a música tradicional galega, para revisionalo e lanzalo novamente ó mundo nunha explosión de modernidade, contando cun estilo épico e unha forza ancestral que as fixo triunfar xa en escenarios de varios países.

A alcaldesa, Mónica Rodríguez, comentou que “non hai mellor maneira de abrir boca para celebrar o Día das nosas Letras Galegas que cun concerto de Sabela, Aida e Olaia, quenes farán as delicias de todas as persoas que queiran achegarse a Vimianzo o vindeiro 16 de maio”, destacando que “non queremos que isto sexa só un concerto; é a primeira data de Tanxugueiras na Costa da Morte e queremos que a súa forza traspase, como ben din elas, fronteiras”.