Vimianzo vive o Asalto ó Castelo ao son do ‘Lume en terras irmandiñas’

TERRA DE SONEIRA. O castelo de Vimianzo será escenario este sábado, día 3 ás 22.30 horas, do espectáculo Lume en terras irmandiñas, que mestura a voz de Andrea Pousa coa destreza e arte do Bruxo Queiman recitando á par que acompaña o seu discurso con lume. As prazas estarán limitadas a catrocentos e a cita enmárcase nos actos de conmemoración dunha particular edición do Asalto ó Castelo. Desde o goberno local, aseguran que “a organización farase baixo unha estrita normativa hixiénico-sanitaria, seguindo as recomendacións vixentes en todo momento. Decidimos darlle o toque de Queiman e Pousa porque cremos que é un espectáculo digno de anegar as paredes do noso castelo da maxia que merece na conmemoración dun Asalto, e que agardamos poder festexar como se merece o vindeiro ano”. J. M. RAMOS