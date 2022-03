Viños, libros e música ó pé da praia Langosteira

O hotel Bela Fisterra viviu unha fin de semana lúdica e cultural na que os protagonistas foron o viño, os libros e a música. Na noite do sábado as súas instalacións foron escenario dunha cata de viños e da presentación exclusiva do caldo do Ribeiro Marqués de SanFiz, da adega Méndez-Rojo. Un acto que se complementou co concerto da artista Leticia Rey, que cantou en directo por primeira vez a súa primeira canción en galego: Baleiro, a cal será editada nunha gravación na que soan exclusivamente o piano de Iago Mouriño e a voz delicada e espectacular de Leticia. A canción lánzase en marzo debido a que trata un tema especial para moitas mulleres. E o domingo presentouse a segunda novela de Rodrigo Costoya, Misarela publicada por Editorial Galaxia. Esta obra é a versión orixinal da gañadora do IX Certame Cidade de Úbeda editada en castelán grazas ao premio co nome de El Custodio de los Libros.

O autor compostelán está estes días de triple celebración. Ademáis do citado lanzamento con Galaxia, a súa obra Portosanto chegou á 5ª edición na súa versión en galego e acaba de anunciar que o 4 de maio o Grupo Planeta, en concreto a editorial Espasa, será a que lance a terceira obra, a que pecha a triloxía De luz e de tebras baixo o título de Hijos de Gael. Tras a presentación da novela, Leticia Rey pechou o acto interprentando algunhas cancións.