Visitas guiadas no Nadal polo patrimonio histórico de Vimianzo

Terra de Soneira. O Concello vimiancés propón unha serie de visitas guiadas para este Nadal baixo o título Vimianzo, historia viva. Serán de balde e pódense formalizar as inscricións en www.vimianzo.gal/turismo. Haberá dispoñibles 25 prazas por actividade.

Do martes 6 de decembro ao venres 9 contémplanse as seguintes visitas guiadas: no Castro das Barreiras, ás 10.00 horas; no Castelo, ás 11.00 horas; nos Batáns e Muíños do Mosquetín, ás 12.00 horas; no Porto de Cereixo ás 13.30 horas e novamente no Castelo ás cinco.

O sábado, día 10, e o domingo 11 de decembro haberá novas visitas á fortaleza ás 11.00 e ás 17.00 horas e aos Batáns e Muíños do Mosquetín ás 12.30 e tamén ás 16.00 horas.

Por outra banda, cabe destacar dentro deste programa navideño que o venres día 23 de decembro ás 10.30 horas terá lugar o acendido do cepo de Nadal na lareira da cociña do castelo vimiancés. M. Lavandeira