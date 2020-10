Volve o mercado de Vimianzo ás rúas do centro da capital municipal

A feira de Vimianzo volve este xoves, día 1 de outubro, á súa situación orixinal nas rúas Castelao, Antonio Vázquez Mouzo, Vilar, Curros Enríquez e Candil.

O equipo de goberno local decidiu trasladar o mercado ao punto onde se celebraba antes da pandemia. “O lugar non é permanente, nada o é no contexto sanitario no que nos atopamos”, indica a alcaldesa do municipio, Mónica Rodríguez. “Desde o Concello sabemos que debemos adaptarnos en todo momento á evolución da crise, e polo tanto a situación da feira ou de calquera acto vai depender do contexto no que esteamos, actuando sempre coa finalidade de garantir a seguridade dos nosos veciños e veciñas”, destaca.

O espazo contará con todas as medidas de seguridade necesarias ante o coronavirus. Desde o Concello apélase á responsabilidade cidadá para evitar rebrotes. Recordan tamén que se activa a prohibición de estacionar, carga e descarga e demais ocupacións da calzada nas rúas onde se celebrará o mercado os xoves en horario de 08:00 a 15:00 h.