Cee. O comité de Xeal denuncia a decisión da empresa de parar o forno 14, o único que estaba operativo en Cee, “sen comunicarllo á representación do persoal e sen achegar ningunha data prevista para volver arrancar a produción”.

Esta medida, afirman, “agrava o desmantelamento progresivo que as fábricas de ferroaliaxes están sufrindo dende que hai máis de dous anos FerroGlobe e TPG-Ithaka argallaron o proceso de compra-venda”. A decisión de suspender a produción no forno 14 prodúcese ademais “nun momento no que o custe da electricidade acada prezos históricos, que rebentan todos os máximos marcados nos últimos meses”, engaden.

A este respecto sinalan que Xeal paraliza os fornos “mentres obtén beneficios millonarios grazas á produción de electricidade xerada nas nosas centrais hidroeléctricas”. Din que non se pode esquecer que neste complexo a actividade enerxética está vinculada, mediante unha cláusula esencial da concesión ratificada polo TSXG, á produción de ferroaliaxes “e con esta decisión Xeal, de facto, o que fai é incumplir flagrantemente as condicións das concesions, comprometendo a viabilidade das fábricas e o mantemento do emprego”.

Lembran que o comité de empresa leva varios anos reclamando da Xunta, como titular das concesións, que interveña para evitar, “que esta segregación encuberta se faga realidade” e cualifican de “fraudulenta” a venda das fábricas de ferroaliaxes que Ferroatlántica tiña na Costa da Morte. M. LAVANDEIRA