Xeal presentou á Xunta un plan industrial e un recurso contencioso

Cee. O comité de Xeal mantivo unha reunión co secretario xeral técnico da Vicepresidencia Segunda, Pablo Casal, e co director xeral de Planificación Enerxética, Ángel Bernardo Tahoces, quenes lles confirmaron que, ante os requerimentos para que a empresa presente o plan de viabilidade, “remitiu un simple plan de investimentos que están a analizar”.

Ao ser requerida para que entregue un plan conforme ao establecido nas cláusulas das concesións, “a resposta de Xeal foi presentar un recurso contencioso-administrativo contra o requerimento”.

Non obstante, engaden, “os representantes da Xunta dinnos que a dirección da empresa presentou outro proxecto industrial mais sen renunciar a continuar adiante co recurso, que se viría a sumar ao presentado por Ferroatlántica e que mantén Xeal, contra da resolución de Augas de Galicia impedindo a segregación das centrais hidroeléctricas”.

Para o comité, esta nova actuación da empresa “evidencia a necesidade de actuar de inmediato sobre as concesións” ao entender que “é preciso salvagardar o interese público ao que se refiren as cláusulas”. Din ademais que se confirman “as malas novas” que lles trasladou a alcaldesa de Cee, logo da reunión que mantiveron os rexedores da comarca cos directivos da empresa. Na mesma, engaden, “a dirección negouse a clarificar un calendario para o rearranque dos fornos, non descarotu aplicar un novo ERTE tras o remate da regulación vixente, nin explicou cales son as previsións de produción e de investimentos”.

Ante esta situación, os traballadores e traballadoras continuarán este venres, día 23, co calendario de mobilizacións. Concentraranse a partir das 19.00 horas diante da casa do concello de Cee.