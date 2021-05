Xosé Iglesias atraca cos seus barcos de ‘Nación mar’ na galería Stoupa de Cee

Cee. A galería Stoupa, de Cee, acollerá mañá, día 15 ás 12.00 horas, a presentación de Nación Mar, un álbum ilustrado e poético do mariñeiro, patrón de embarcación, poeta e pintor ceense Xosé Iglesias, que vén de ser publicado pola editorial Bululú.

Un libro que acollen en Stoupa con moita ilusión, pois é a continuidade á exposición do mesmo título que o ano pasado inaugurou Iglesias na galería ceense, acompañado por mariñeiros que surcaron e seguen navegando polas nosas augas.

Aquela mostra recollía quince acuarelas de 100x38cm., nas que Iglesias transformou baleas en barcos míticos da Costa da Morte, a maioría de madeira con características propias e únicas de cada carpintería de ribeira. Embarcacións capitaneadas por patróns máis coñecidos polos seus apodos e barcos, que polos seus nomes propios.

Historias vivas e no tan vivas que agoran quedaron recollidas no álbum de oitenta páxinas de poesía visual para todo tipo de públicos.

A presentación será emitida en directo a partir do mediodía (12.00 horas) a través das redes sociais de Stoupa: Instagram (@stoupa.gal) e Facebook (@stoupatendaturistica). Despois haberá firma de libros. Quenes se queiran achegar á galería ceense poden chamar ao número 661 436483 para reservar turno.

Xosé Iglesias ten no océano a base do seu traballo diario, e na poesía e a pintura dúas das súas paixóns dende moi neno, cando xa debuxababa barcos na parte final dos seus cadernos do colexio, cos que agora encheu de contido este libro. J. M. R.