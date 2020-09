Zas outorgará axudas de mil euros a autónomos e microempresas locais

terra de soneira. Dende onte e ata o 6 de outubro, os autónomos e microempresas de Zas poderán solicitar as axudas habilitadas polo Concello para minimizar o impacto económico derivado da declaración de emerxencia do covid-19. A través desta primeira liña, outorgarán de forma directa axudas de 1.000 euros aos que se viran obrigados a pechar e cesar a súa actividade durante o confinamento, e tamén a aqueles que mantiveron abertos os seus negocios e rexistraron unha caída dos seus ingresos superior ao 75%. O Concello destina un total de 150.000 € de fondos propios a esta iniciativa. “Con esta primeira medida pretendemos axudarlle ao pequeno comercio a superar as dificultades económicas derivadas desta pandemia e manter así o maior número de postos de traballo posibles”, sinala Óscar Lema, tenente de alcalde. J. M. R.