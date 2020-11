Zas recolle nun libro a historia e os valores das 16 parroquias

“Esta é a obra que tería que estar nos 93 concellos da provincia”. Así definiu o vicepresidente da Deputación da Coruña, Xosé Regueira, o libro Zas polo miúdo, no que os historiadores Evaristo Domínguez e Xosé María Lema recolleron a historia e os valores das dezaséis parroquias que conforman o municipio zaense.

En realidade, a publicación presentada este luns é a plasmación en papel dun traballo investigador que xa veñen divulgando a través da web municipal (concellodezas.es) dende o ano 2016 baixo o mesmo título, e que, segundo Xosé María Lema, “supera xa as 10.000 visitas”. Sinalou ademais que “sempre estivo na nosa mente facer este libro”, e asegurou que “xa dende os anos 80 vimos recompilando moito material”. “Non obstante, o ideólogo foi Manuel García Velo”, o exconcelleiro de Cultura, segundo engadiu.

O libro consta de 520 páxinas, 106 mapas, 430 ilustracións e 47 táboas de datos, a través das cales o lector descubrirá polo miúdo cada unha das parroquias. No detalle de cada unha delas inclúese unha introdución, datos sobre a localización, superficie e poboación, así como información do seu relevo, hidrografía, xeografía, xeoloxía, toponimia e patrimonio arqueolóxico, monumental e artístico, segundo detallou Evaristo Domínguez, quen subliñou que o Concello de Zas “posúe cinco topónimos que son únicos”.

Asemade, na obra tamén se recolle a presenza de Zas e os seus lugares na literatura, especialmente nas obras de Eduardo Pondal, así como unha relación de persoeiros famosos do municipio ou vinculados ao mesmo. É o caso do baiés Enrique Labarta Pose, “para quen seguimos reivindicando que se lle adique un Día das Letras Galegas”, afimou Lema Suárez; dos irmáns Romero Lema; de José López Pérez, natural de Artón (Vilar), que foi presidente do Centro Galego de La Habana; e de Domingo Fontán “o gran cartógrafo que no ano 1934 elixiu o lugar de Follente como o cuarto punto onde tomou datos para elaborar o seu mapa de Galicia, algo que se debería poñer máis en valor”, engadiu. Na citada obra tamén se recolle unha relación dos alcaldes.

Domínguez e Lema resaltan tamén no seu traballo os elementos máis destacados do concello zaense, entre os cales figuran a Arca da Piosa que, segundo Xosé María Lema, “é comparable ao dolmen de Dombate”; os castros; o asentamento romano de Brandomil, “que foi o cuarto máis importante da provincia”, e tamén os pazos: As Torres do Allo, Romelle, As Edreiras ou Follente.

O vicepresidente da Deputación, Xosé Regueira, dixo que “esta é unha obra de consulta, que servirá para non perder a memoria”, namentras que o alcalde de Zas, Manuel Muíño, agradeceu o labor do impulsor do proxecto, Manuel García Velo, dos autores da obra, da técnica de Turismo, Tania Carreira, e o apoio da Deputación da Coruña.

Pola súa banda, o exconcelleiro e promotor da iniciativa, Manuel García, resaltou que “Zas debe ser agora o concello que ten recollida máis amplamente a súa historia nun libro”. Durante a súa traxectoria ao fronte da concellaría de Cultura “este foi o proxecto máis interesante dos desenvolvidos e, persoalmente, aprendín moito con Evaristo Domínguez e Xosé María Lema”, afirmou. Unha obra que non remata aquí, senón que podería complementarse cunha segunda parte centrada na historia do concello de Zas a través das actas, que os dous investigadores xa teñen perfilada.