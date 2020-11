250 cativos beneficiaránse das bolsas municipais para a Educación Infantil

Un total de 250 nenos e nenas de Vilagarcía matriculados en centros de Educación Infantil no presente curso escolar contarán cunha das Axudas Municipais á Escolarización que concede Ravella. A Xunta de Goberno Local desta semana aprobou a concesión das últimas solicitudes das subvencións destinadas a aliviar o gasto que afrontan as familias ao inicio do curso e a favorecer a conciliación. As axudas supoñen un gasto de 15.000 euros que o Concello financia a través dos orzamentos das concellerías de Educación e Servizos Sociais.

A axuda que recibe cada alumnos ascende a 60 euros para a compra do material escolar que piden os centros ao inicio do curso. Aínda que a escolarización non é obrigatoria na etapa Infantil, o goberno socialista considera que esta é unha medida imprescindible para “un mellor desenvolvemento do neno tanto a nivel educativo como social e persoal”, ademais de ser unha medida necesaria en moitos casos para a conciliación laboral. De aí que fomente a escolarización nesta etapa ofrecendo estas axudas que se conceden tendo en conta o nivel de ingresos da unidade familiar, a computar segundo a declaración da Renda relativa ao último exercicio. As axudas están destinadas ás unidades familiares de convivencia residentes e empadroadas no Concello de Vilagarcía de Arousa con menores matriculados nas etapas 1ª e 2ª de Educación Infantil (de 0 a 6 anos), nos centros de ensino sostidos con fondos públicos e nas Escolas Infantís autorizadas de Vilagarcía de Arousa.

Bolsas para estudos superiores. O Concello de Vilagarcía tamén ofrece axudas para estudantes universitarios e de ciclos superiores de FP. Neste caso, á actual convocatoria presentáronse 202 solicitudes que están a ser avaliadas pola Concellería de Educación e que deberán resolverse antes de que finalice o ano. Para financiar estas bolsas de estudos o Concello dispón dunha partida de 60.000 euros. As axudas son de 400 euros para estudos universitarios e de 200 para ciclos superiores e similares.