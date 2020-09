A tormenta eléctrica deixa incendios en Ons e Sanxenxo

A tormenta que afecta o sur de Galicia e os raios que a acompañan son a causa máis probable dun incendio rexistrado na Illa de Ons, que segue activo, e dun conato na parroquia de Dorrón, en Sanxenxo, na provincia de Pontevedra. Fontes da Consellería do Medio Rural confirmaron que o incendio de Ons, integrada no Parque nacional Marítimo Terrestre dás Illas Atlánticas, produciuse sobre as 16,56 horas e segue activo.

Para facerlle fronte mobilizáronse dous axentes, catro brigadas e unha motobomba. No caso de Sanxenxo, fontes de Medio Rural explicaron que todo quedou “nunha falsa alarma” debido a que se actuou no mesmo momento no que rexistraba o lume e foi atallado.

Cómpre recordar que Galicia se atopaba en alerta amarela durante a tarde de hoxe por tormenta, en vistas á borrasca situada ao oeste de Lisboa que aumentaba significativamente a inestabilidade atmosférica da comunidade. A estas horas, Meteogalicia rexistrou un total de 1.935 raios na xornada de hoxe, cun claro epicentro no suroeste da comunidade.

A AEMET xa advertira do “inusual” desta borrasca atlántica que estaba a adquirir características “similares ás dos ciclóns tropicais”. O seu voceiro, Rubén Del Campo, explicou a Europa Press que a primeiro das frontes asociadas á borrasca atlántica chegaría de forma inminente, dende o mediodía deste xoves polo oeste e provocará tras o seu paso un ambiente inestable, con chuvascos tormentosos xeralizados que serán localmente fortes e irán acompañados de saraiba, especialmente ao sur dos grandes sistemas montañosos peninsulares.

Desde este xoves, ademais, dixo que as temperaturas baixarán “notablemente” sobre todo no interior da Península.

En concreto, Del Campo espera que xa ao final deste xoves a borrasca que está a succionar aire tropical e subtropical, moi húmido, provocará precipitacións abundantes, que sobre todo afectarán a Galicia, ao oeste de Castela e León, Estremadura, Madrid, e o oeste de Castela-A Mancha. Así foi.