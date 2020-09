Acepta 5 anos de prisión o acusado de intentar matar cun machete a un coñecido nun bar de Vilagarcía

A Sección Segunda da Audiencia de Pontevedra condenou en conformidade a un veciño de Vilagarcía que este martes aceptou unha pena de cinco anos de prisión por tentar matar a un coñecido nun bar da cidade arousá cun machete de cociña e un coitelo de grandes dimensións.

Ademais terá que pagar 10.590 euros á súa vítima en concepto de responsabilidade civil polas lesións ocasionadas, así como 240 euros polos danos causados no establecemento.

A firma do acordo de conformidade nos despachos da Audiencia Provincial de Pontevedra evitou a celebración da vista oral e permitiu rebaixar a petición inicial de condena por parte da Fiscalía que era de nove anos de prisión.

O tribunal tamén acordou que a pena de prisión permaneza en suspenso os tres primeiros anos condicionada a que o acusado se someta a tratamento, dado que padece distintos trastornos psiquiátricos.

Os feitos, cualificados como un delito de homicidio en grao de tentativa, ocorreron sobre as 2,30 horas da madrugada do 20 de xullo de 2017 nun bar de Vilagarcía. O acusado, con iniciais M. G. C., e a súa vítima coincidiran sobre a unha da madrugada noutro lugar e tiveran un enfrontamento verbal.

En canto entrou pola porta do bar, o acusado empezou a ameazarlle con xestos e a proferir berros. O outro home díxolle: “Vaiche a durmir home, vaiche a durmir”. E, como reacción, o agora condenado saíu do establecemento, regresou poucos minutos despois cun machete de cociña nunha man e un coitelo longo na outra e espetoulle: “A ti vouche a matar”.

ESCUDO. O outro home colleu un taburete a modo de escudo para tentar defenderse, pero o acusado elevou o machete e tentou golpearlle co mesmo na cara, acabando por alcanzalo no antebrazo esquerdo. Acto seguido, tentou cravarlle o coitelo á altura do abdome, pero o seu opoñente defendeuse agarrando a arma branca coa man dereita. Evitou que lle cravase o coitelo, pero sufriu un corte nos dedos.

A partir dese momento, para defenderse, o outro home abalanzouse sobre o acusado, ambos caeron ao chan e logrou reducilo, retendo ao agora acusado ata que chegou a Policía.