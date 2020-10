As derradeiras protestas das traballadoras de Thenaisie semellan ter involucrado á Xunta

A loita das traballadoras de Thenaisie Provoté por manter os empregos na factoría situada no lugar de Rons, estivo enfocada nas derradeiras semanas en lograr a contribución da Xunta de Galicia a desbloquear a situación, enquilosado pola postura da empresa romanesa Scandia Foods, propietaria da fábrica. Unha implicación que semellan ter logrado.

Así se pode desprender das verbas pronunciadas pola conselleira do Mar, Rosa Quintana, quen subliñou que a Xunta de Galicia traballa para buscar un socio industrial de forma que se manteña a actividade e o emprego na planta de Thenaisie Provoté situada no Grove.

Así se pronunciou en resposta a unha pregunta formulada pola deputada do BNG Montse Prado, quen se interesou polas actuacións que leva o Goberno galego para salvar o emprego nesta planta nunha sesión á que asistiron, desde unha sala habilitada, traballadores da factoría.

Na súa intervención, a titular de Mar sinalou que desde o primeiro momento distintos representantes do Executivo galego están en contacto co comité de empresa da firma, cos seus propietarios e con posibles socios investidores co obxectivo de buscar a mellor saída posible á súa situación económica actual.

Así mesmo, indicou que o Goberno autonómico trasladou o pasado luns aos representantes dos traballadores todas as xestións que está a realizar e os contactos que está a manter na procura dese socio industrial que contribúa a garantir a continuidade da actividade actual. De feito, sinalou que a Xunta aposta por unha solución que implique centrar o capital industrial conserveiro en Galicia.

A conselleira indicou que Thenaisie Provoté conta con instalacións modernas, marcas comerciais recoñecidas e persoal cunha longa experiencia, polo que destacou a importancia de atopar un socio industrial que garanta a viabilidade da empresa e o mantemento do emprego.

Pola súa banda, a parlamentaria nacionalista, que denunciou a situación de incerteza que viven os traballadores, advertiu de que “canto máis avanza o tempo” máis valor perde a empresa polo que instou á Xunta a actuar de forma decidida.