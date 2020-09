As tripulacións mecas brillan na Pobra

Tras o estalido da crise sanitaria provocada polo coronavirus no mes de marzo en plena tempada de bateis, unha das grandes preocupacións dos clubes de remo arousáns era saber se finalmente esta podería chegar ao seu tramo final, debido a que nas regatas desta embarcación –a irmá pequena da traíña– son nas que participan os remeiros da base. De modo que os clubes vían como tarefa fundamental a conclusión da actual tempada para non abocar aos rapaces a agardar un ano enteiro para voltar a competir.

Finalmente, e tras varias regatas canceladas, este fin de semana disputouse en augas da Pobra de Caramiñal, o Campionato Galego da modalidade, onde O Grove brilou con luz propia. Catro embarcacións mecas lograron facerse coa bandeira que os acredita como os mellores de Galicia. Foron as de Amegrove, nas categorías infantil feminino e cadete masculino e Mecos, nas categorías cadete feminino e xuvenil masculino. Un resultado que ten premio dobre, pois as catro embarcacións lograron deste xeito o pase ao Campionato Estatal que terá lugar a vindeira fin de semana en Moaña.

A bancada infantil feminina de Amegrove lograron vencer nunha regata de infarto, na que as tres tripulacións que acadaron podio movéronse en menos dun segundo. Amegrove virou tras o primeiro longo en terceiro lugar, por detrás de Sanmertolameu e Cabo da Cruz, logrando darlle á volta á regata no derradeiro longo impoñéndose por escasas centésimas ás de Meira e Boiro, e logrando a primeira bandeira da xornada para o Grove. Vilaxóan, finalmente quedou cuarta a menos dun segundo dos metais.

Na seguinte tanda, o triunfo non se marchou moi lonxe, pois as remeiras de Mecos lograron imporse ás tripulacións barbanzás do Náutico de Ribeira e Rianxo. As grovenses foron proa de regata dende a primeira virada, o que lles valeu para controlar a terna e desgastar ás rivais.

Xa en categorías masculinas, os cadetes de Amegrove imporían o seu ritmo dende a saída e irían endosando segundos aos seus rivais en cada unha das viradas. A tripulación de Puebla –que remaba na casa– foron os que máis preto estiveron, pero no segundo longo Amegrove logrou distanciarse xa en 4 segundos. Unha distancia que aumentou até os 7 segundos na baliza de meta. Mecos que tamén partía nesta terna final, quedouse a un pequeno paso das medallas, logrando unha meritoria cuarta posición a menos dun segundo de Cabo da Cruz que logrou o bronce.

Mais se falamos de vitoria aplastante, temos que irnos até a categoría xuvenil masculino onde a tripulación de Mecos, logrou impoñerse aos seus rivais por máis de 10 segundos. O altísimo nivel da bancada meca pode observarse ao comparar os seus tempos cos da categoría absoluta, onde terían logrado a medalla de plata. Xa que só a tripulación absoluta de Bueu logrou baixar o crono dos 8:19 marcados polos xuvenís da Mequiña.

MÁIS PARTICIPACIÓNS. Ademais das tripulacións infantil feminina de Vilaxoán e cadete masculina de Mecos, que se quedaron ás portas do medalleiro. Dúas embarcacións máis de ambos clubs tomaron partida na regata da Pobra. En categoría infantil masculino, os rapaces de Vilaxoán foron finalmente quintos, a tan só dous segundos do bronce; mentres que na categoría absoluta masculina, Mecos fíxose tamén co quinto posto.

Mecos logrou ademais levarse outra medalla para O Grove, foi a lograda na categoría alevín feminina, onde as grovenses lograron o bronce.

ÚLTIMA SEMANA. As tripulacións encaran agora a derradeira semana de competición que concluirá co Campeonato Estatal do vindeiro fin de semana en Moaña, coas probas clasificatorias o sábado pola tarde e as finais o domingo pola mañán. As catro tripulacións mecas viaxarán coa presión que supón a vitola de campións galegos, a augas morracenses onde se disputarán cos clubes vascos, cántabros e asturianos o título de Campións de España.