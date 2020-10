Costas deu luz verde ao proxecto de rexeneración da Carabuxeira

O alcalde, Telmo Martín, e a portavoz do goberno, María Deza, visitaron na mañá de onte xunto á subdelegada do goberno, Maica Larriba, e o xefe provincial de Costas, Enrique Fernández, a praia da Carabuxeira. O proxecto de rexeneración do emblemático areal do centro urbano de Sanxenxo recibiu o visto e prace de Costas e, nos próximos días, asinarase a resolución que permita dar luz verde á achega dos 10.000 metros cúbicos de árido e a colocación de tubos geotextiles que reterán a area.

O alcalde agradeceu a implicación de Costas e Portos que, xunto co Concello, representado a través de Nauta, lograron “desbloquear”, tras intensas mesas de traballo, unha situación pendente desde hai moitos anos. “Nauta xa ten todo preparado, tanto a financiamento como ou prego. para sacar a rexeneración a concurso unha vez que recibamos a resolución de Costas”, explicou. Previamente, o Concello deberá remitir o proxecto definitivo que inclúe un paseo marítimo enmarcado dentro da actuación final para dar comezo á tramitación ambiental en Portos de Galicia. “Confiamos en contar coa colaboración de Costas do Estado non proxecto que supón recuperar esta parte dá fachada marítima de Sanxenxo”, sinalou.

En canto aos prazos para iniciar a rexeneración, Martín sinalou que serán o máis áxiles posibles. “ Farémolo canto antes, pero a tramitación #podar levar a adxudicación ata novembro e temos que ver se vos temporais de inverno permítennos traballar con garantías”, sinalou. En todo caso, a achega de area estará listo para a próxima primavera con total seguridade para o goce dos veciños e visitantes.

A subdelegada do goberno explicou que coa visita dáse “ testemuña do primeiro paso para a rexeneración da Carabuxeira. Costas asinará en breve a resolución que permitirá a tan ansiada rexeneración dá praia con árido dá propia praia que levaron as mareas”. Esta autorización está vinculada, así o explicou Larriba, “ á realización dun proxecto que incluiría unha obra de carácter definitivo” e que permitirá protexer, ademais, as vivendas da contorna.