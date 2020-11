Fin de semana con varias sancións en Sanxenxo tras intensificar os seus operativos a Policía Local

A Policía Local de Sanxenxo identificou na tarde do domingo a sete mozos, seis deles menores, que se atopaban celebrando unha festa nun baixo da rúa Vigo. Alertada polos veciños, ata o inmoble desprazouse unha patrulla que unha vez no lugar comprobaron que no interior do inmoble había sete persoas reunidas e sen máscara. As reunións de lecer tanto no interior como no exterior quedaron limitadas a grupos máximo de cinco persoas coa entrada no nivel 2 de toda Galicia o pasado 20 de outubro. O incumprimento desta restrición sanitaria unido a non levar máscara conleva sancións económicas que van desde os 600 aos 6.000 euros.

Segundo indican dende o Concello arousán, durante a fin de semana, a súa Policía Local intensificou os operativos tanto nos accesos ao municipio como nos controis rutineiros para o cumprimento das restricións sanitarias. Na entrada ao municipio, á altura da Granxa, os axentes interceptaron a un condutor que procedente de Pontevedra dispoñíase a ir a Portonovo a revisar unha neveira, pero sen ningún tipo de xustificante que lle permitise o desprazamento, ao seren a cidade de Pontevedra, unha das vilas confinadas perimetralmente. A Policía Local abriulle expediente de sanción ao condutor e ao acompañante. Durante a fin de semana, tamén se sancionaron a un total de nove persoas por non levar a máscara posta cando paseaban pola zona portuaria.

O goberno local lamenta que se produzan comportamentos deste tipo coa actual situación sanitaria que se está vivindo e insta os veciños a cumprir as restricións impostas para poder reducir a taxa de contaxios. “Seremos contundentes coas persoas que sexan insolidarias e que non cumpran cos medidas e as obrigas que permitan reducir os contaxios”, asegurou o concelleiro de Seguridade, Jaime Leiro. O edil quixo salientar fronte a estas actitudes incívicas, o comportamento “exemplar” dos veciños que ao longo da fin de semana acudiron aos cemiterios e camposantos con motivo do Día de Defuntos de maneira gradual ao longo do venres, sábado e domingo. O dispositivo despregado nos sete cemiterios municipais saldouse sen ningunha incidencia e cumprindo escrupulosamente as medidas sanitarias.