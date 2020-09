Os test serolóxicos paralizan Ravella

O goberno local que dirixe Alberto Varela decidiu hoxe pechar as súas portas ao público por precaución e, en principio, ata o vindeiro luns, despois de que nas probas serolóxicas realizadas a todo o persoal do Concello nos últimos días se detectaran algúns casos positivos de presenza de anticorpos da covid-19. Agora, os afectados terán que realizar un test PCR para confirmar ou descartar que, en efecto, son portadores do virus.

Cómpre recordar, neste senso, os antecedentes existentes en dúas parroquias como Vilaxoán e Carril onde tamén as primeiras probas deron positivas e os PCR confirmaron despois que se trataba de falsos positivos. Polo tanto, e por un principio de prudencia, o Concello seguirá pechado.

O goberno local lamenta os inconvenientes que este peche temporal pode causar á cidadanía, pero apela á comprensión para evitar calquera posibilidade de contaxio. Por outra banda, os veciños teñen á súa disposición a atención telefónica e telemática a través da sede electrónica.