Péchase ó tráfico a rúa Porto do Río de Vilagarcía para substituir un tramo da rede de saneamento

A rúa Porto do Río, no barrio da Torre, permanece dende este luns pechada ao tráfico debido á execución da obra de renovación dun tramo da rede municipal de saneamento. A medida, que estaba planificada dende hai sete días, anunciouse durante a fin de semana mediante a instalación de valas informativas para que o peche non collera por sorpresa á veciñanza da zona.

Persoal do servizo municipal de Obras realiza os traballos que consistirán en substituír un tramo de canalización de 30 metros de lonxitude. Deste xeito renovarase o servizo nunha zona na que a tubaxe se atopaba moi deteriorada debido a súa antigüidade e que presentaba fisuras. Os traballos non son complexos, pero a profundidade á que se atopa a instalación, a uns 80 centímetros, obriga a afondar bastante na escavación, o que leva o seu tempo. Maila isto, os operarios traballan a bo ritmo e coa maior celeridade para tratar de acabar no menor tempo posible.

O inicio da obra fixouse para este luns debido a que a previsión meteorolóxica anuncia tempo seco durante varias xornadas, requisito indispensable para que os traballos avancen sen problema e a escavación non se vexa entorpecida.