Sanxenxo modificará o PXOM para rachar coa estacionalidade

O Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) do Concello de Sanxenxo data de 2003. En 17 anos produciuse unha gran cantidade de normas e cambios do sector turístico que non están contempladas no plan de ordenación. Unha nova ordenanza hostaleira achegará un marco normativo que permita mellorar os hoteis e crear un aliciente para que as instalacións antigas acometan reformas nas súas edificacións. Unha normativa que axudará a impulsar a apertura de hoteis da máxima categoría, unha materia pendente de Sanxenxo.

A normativa turística autonómica e estatal esixe unha maior superficie das habitacións, máis prazas de aparcamento, dimensións de baños superiores, montacargas e ascensores de servizos, accesos independentes de persoal e clientes. Por iso é necesaria unha modificación do PXOM que permita aumentar a superficie edificable no subsolo para cumprir coas esixencias da normativa e as demandas dos clientes.

Neste sentido a ordenanza hostaleira ofrecerá a posibilidade de usar o subsolo para acoller servizos complementarios de calidade que permitan ampliar a oferta do establecemento, pero que en ningún caso se poderá destinar a habitacións. Así mesmo unificaranse os criterios tan dispares de edificabilidade que contempla o PXOM e tamén se permitirá a posible conversión dun hotel nunha residencia para persoas maiores.

O Executivo local vai promover a aprobación dunha nova ordenanza hostaleira de Sanxenxo. Trátase dunha regulación urbanística especifica que estimulará a mellora e modernización das instalacións hostaleiras e a ampliación dos seus servizos; xa que os visitantes demandan cada vez máis actividades complementarias á hospedaxe tradicional, é o caso das instalacións de spa e talasoterapia e dos tratamentos de saúde, benestar e estética.

Hai 20 anos algúns hostaleiros de Sanxenxo arriscáronse á apertura de establecementos de catro estrelas durante todo o ano, que ofrecen aos seus clientes unha ampla oferta de servizos que vai moito máis alá da hospedaxe. O que entón pareceu unha decisión arriscada, demostrou ser o camiño a seguir por outros establecementos e proba diso é que do millón de pernoitas que Sanxenxo suma ao ano, case 300.000 corresponden á tempada baixa, de outubro a maio.

O obxectivo é que Sanxenxo dispoña dunha ordenanza que facilite a adaptación das instalacións hostaleiras á demanda dun viaxeiro cada día máis esixente, que elixe Sanxenxo para pasar as súas vacacións de verán, pero que tamén quere visitarnos calquera outro fin de semana do ano.

Sanxenxo dispón neste momento de 167 hoteis de 1 a 4 estrelas situándose, segundo o INE, como o destino turístico de norte de España con máis prazas hostaleiras 9.931 por diante de cidades de maior poboación como Bilbao (8.154), Santiago (7.983), San Sebastián (5.854), A Coruña (5.226) e Vigo (4.772)