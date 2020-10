Sanxenxo tramitou 256 tarxetas ‘Xente Nova’, o cuarto concello con máis solicitudes

Un total de 256 mozos de Sanxenxo benefícianse xa das vantaxes que ofrece a tarxeta Xente Nova posta en marcha desde a Xunta de Galicia que permite a gratuidade no transporte público a menores de 21 anos. Sanxenxo ocupa o cuarto lugar entre os concellos con maior demanda desta tarxeta.

A Tarxeta Xente Nova pódese solicitar na páxina web solicitudonline.abanca.com/Tarxetas/gl/txn. Ao facilitar os datos que se solicitan xerarase unha cita na oficina Abanca máis próxima. Non é necesaria unha conta asociada. Unha vez alí, só necesitará o DNI. A tarxeta é gratuíta. Os solicitantes que aínda non cumprisen os 18 anos deberán solicitala a través do seu representante legal que, xunto co DNI do solicitante, terá que levar o seu propio DNI e o libro de familia ou documentos equivalentes.

Hai que cargar a tarxeta antes de poder viaxar con ela. Recárgase en todas as oficinas e caixeiros de Abanca. en efectivo ou con tarxeta de débito de Abanca. Con tarxetas de crédito ou doutras entidades poden existir comisións bancarias. Tamén se pode recargar con Banca Móbil ou Banca Electrónica de Abanca, desde o móbil ou o computador, e introducila en calquera caixeiro Abanca para que a carga fágase efectiva.

Para recibir a bonificación en cada viaxe, o solicitante só deberá introducir a tarxeta en calquera caixeiro Abanca e automaticamente recibirá o abono das viaxes realizadas. Todas as viaxes interurbanas reembolsaranse cada 15 días, ata un máximo de 60 viaxes mensuais. O importe dos reembolsos cargaranse, segundo a tarifa aplicada, en cada momento.

Para utilizar a Tarxeta Xente Nova simplemente achégase a tarxeta, pola zona do chip, á parte central do lector. O son dun asubío indicará que a lectura é correcta. Na ligazón de Tarxeta Xente Nova da web da Xunta pódese consultar o estado das bonificacións ás que o usuario ten dereito pola súa utilización.