Silleda e Lalín saen da lista de concellos con restricións e entran Sanxenxo e Meis

Os concellos arousáns de Sanxenxo e Meis súmanse desde a medianoite do xoves ás localidades con restricións extraordinarias para combater o avance da pandemia, un listado do que conseguen saír Lalín e Silleda após dúas semanas incluídos. A mellora da incidencia epidemiolóxica nestes quince días motivou a súa saída. Pola súa banda, os municipios do Salnés, Sanxenxo e Meis pasan a ter medidas extraordinarias, despois de que concellos da comarca como Vilanova ou Vilagarcía entraran no listado e do importante gromo orixinado na explotación avícola Avigal na que se detectou un gromo con máis dun centenar de casos de covid-19.

Así o ditou a Consellería de Sanidade este mércores após a reunión do comité clínico para a xestión da pandemia, que tamén acordou limitar a cinco persoas as reunións permitidas en Ourense, cidade na reforzarase o control e a vixilancia con patrullas da Policía Autonómica.

Ademais, a Administración galega levanta as restricións tamén na Coruña e Vilaboa, que saen da lista de concellos con medidas extraordinarias na que se manteñen Santiago, Lugo, Poio, Pontevedra, Marín, Ourense, Verín, Vilagarcía de Arousa, Vilanova de Arousa e a localidade do Milladoiro, en Ames.

Deste xeito, súmanse ás localidades con restricións especiais –aforamentos ao 50%, prohibido o consumo en barra ou limitacións nas reunións a dez persoas–, ademais dos concellos de Sanxenxo e Meis da comarca do Salnés, o Barco de Valdeorras, municipio ourensán no que se rexistraron varios brotes nos últimos días.

As medidas, pendentes de detallar nunha orde extraordinaria no Diario Oficial de Galicia, entrarán en vigor a partir da medianoite deste xoves e serán revisadas dentro dunha semana.

Desde o xoves tamén quedan prohibidas as reunións de máis de cinco persoas “tanto públicas como privadas” en Ourense ante a incidencia da pandemia na cidade e a constatación por parte do comité clínico de que “as reunións familiares e sociais están a ser a orixe da maior parte dos contagios”.

REACCIÓNS. Dende o concello de Silleda, onde cesan as restricións, falou o seu alcalde, Manuel Cuíña que agradeceu “expresamente á toda a veciñanza de Silleda que sabemos fixo un esforzo nestas semanas para conseguir mudar a situación e evitar a propagación do virus”, explicou. Precabido, o socialisto quixo facer un chamamento aos veciños a non baixar a garda e “evitar –deste xeito– que se produzan novos gromos de covid, que segue aí e coa que temos que aprender a convivir na chamada nova normalidade”, engadiu.

Pola súa banda, Telmo Martín, alcalde de Sanxenxo anunciou xa un reforzo do control e vixiancia policial dos espazos públicos co obxectivo de garantir o cumplimento das novas medidas que entrarán en vigor a partir da madrugada do xoves. Martín comentou esta tarde que “Sanxenxo ten 34 casos activos a día de hoxe. Non é unha cifra excesivamente alta, pero aínda así as autoridades sanitarias consideran convinte a aplicación de restricións. Estou seguro que estas medidas e a responsabilidade que demostrou Sanxenxo ata agora nos últimos meses permitirán reducir os casos de xeito significativo”, asegura el alcalde, Telmo Martín.